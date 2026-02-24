La joven costarricense que transformó una enfermedad rara en fuerza para vivir

A los 22 años, Yendri Murillo vivía el ritmo habitual de cualquier joven: estudiaba, buscaba trabajo y proyectaba su futuro. Pero los primeros síntomas comenzaron a alterar esa normalidad. Cambios en la voz y dificultades en la motricidad fina encendieron las alertas médicas y marcaron el inicio de un proceso que cambiaría su vida.



Después de múltiples exámenes llegó el diagnóstico: enfermedad de Wilson, un trastorno hereditario poco frecuente que impide al organismo eliminar el exceso de cobre, lo que provoca su acumulación en órganos como el hígado, el cerebro y los ojos. En su familia no había antecedentes visibles, aunque sus padres eran portadores del gen sin haber desarrollado la condición.



Las secuelas fueron severas. Yendri perdió movilidad y durante un tiempo necesitó una silla de ruedas para desplazarse. La pausa fue abrupta. Sin embargo, el diagnóstico no definió su identidad. Con rehabilitación constante, disciplina y el respaldo incondicional de su familia, logró recuperar independencia y retomar su vida con nuevas herramientas.



En ese proceso, la presencia de Stiven, su compañero de vida, fue determinante. Estuvo a su lado antes y después del diagnóstico, acompañando cada avance y cada desafío. La red de apoyo se convirtió en uno de los pilares para sostener el proceso de recuperación.



Con el tiempo, Yendri encontró en la tecnología un espacio para reconstruirse y conectar con otros. Hoy, conocida como “Yen” entre sus cercanos, es creadora de contenido en TikTok, donde supera los 50 mil seguidores. En sus videos comparte su experiencia con honestidad, explica qué implica vivir con enfermedad de Wilson y transmite un mensaje claro: la condición cambió su camino, pero no su determinación.



Su historia no se centra en la enfermedad, sino en la adaptación. En comprender que la resiliencia no es un concepto abstracto, sino una práctica diaria. Yendri Murillo demuestra que incluso cuando la vida se detiene de forma inesperada, es posible reescribir el rumbo.



Para conocer su testimonio completo y entender cómo logró recuperar independencia tras el diagnóstico, puede repasar el reportaje en el video que aparece en la portada del artículo.

