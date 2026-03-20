La historia poco conocida detrás del nombre de nuestra capital, San José

Cada 19 de marzo, la tradición católica vuelve la mirada hacia una figura discreta, casi silenciosa, pero profundamente significativa. San José, a quien los evangelios no le atribuyen palabra alguna, es recordado como un hombre de fe, de trabajo y de responsabilidad. Su presencia, aunque silenciosa, ha dejado una huella que trasciende lo religioso.



Esa huella también quedó inscrita en la historia de Costa Rica.



San José no es solo una figura de devoción. Es, además, el nombre de la capital del país, una de las pocas ciudades en el mundo que lleva el nombre de un santo. Detrás de esa elección hay un proceso que mezcla fe, crecimiento urbano y decisiones históricas que terminaron por definir el rumbo nacional.



Para entender ese origen es necesario retroceder hasta 1737, cuando el territorio que hoy ocupa la capital era conocido como Villa Nueva de la Boca del Monte. En aquel entonces, la comunidad comenzaba a organizarse alrededor de una pequeña ermita dedicada a San José. Con el paso del tiempo, ese punto de encuentro religioso fue ganando importancia, y el nombre del santo empezó a identificar al asentamiento.



La transformación no ocurrió de un día para otro. Fue un proceso gradual, en el que la fe y la vida cotidiana se fueron entrelazando hasta consolidar una identidad común.



Décadas más tarde, un hecho cambiaría definitivamente la historia del país.



En 1823, tras la Guerra de Ochomogo, la capital dejó de estar en Cartago y pasó a establecerse en San José. Ese traslado no solo modificó la organización política, sino que convirtió a la ciudad en el centro de decisiones, desarrollo y crecimiento de Costa Rica.



Desde entonces, San José comenzó a consolidarse como el corazón político, económico y cultural del país.



Mientras la ciudad crecía, también lo hacía la devoción hacia el santo que le daba nombre. La primera ermita, ubicada cerca de la antigua Plaza de la Artillería, dio paso con el tiempo a un templo más grande, hasta llegar al sitio donde hoy se levanta la Catedral Metropolitana, en pleno centro de la capital.



Ese espacio se convirtió en un punto de encuentro para la fe y en un lugar simbólico dentro de la vida de la ciudad.



San José, además, es reconocido dentro de la tradición católica como protector de las familias, patrono de los trabajadores y figura cercana para millones de creyentes, lo que ha reforzado su presencia tanto en lo espiritual como en lo cultural.



Así, con el paso de los años, la historia y la fe terminaron caminando juntas.



El nombre de la ciudad dejó de ser solo una referencia religiosa para convertirse en parte de la identidad nacional.



Cada 19 de marzo, esa conexión se vuelve a hacer visible. No solo en las celebraciones religiosas, sino también en el recuerdo de cómo una pequeña ermita y un nombre terminaron dando forma a la capital que hoy late como el centro de Costa Rica.



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