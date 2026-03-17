La historia del adolescente que aprendió a ver el mundo sin depender de la vista
Santiago enfrentó la pérdida de su visión a temprana edad, pero encontró nuevas formas de vivir, apoyado por su familia y una determinación que lo impulsa a seguir adelante.
A sus 13 años, Santiago ha aprendido lecciones que a muchos les tomaría toda una vida comprender. Su historia no comenzó marcada por la dificultad. Como cualquier niño, crecía entre juegos, rutinas y sueños por descubrir.
Pero hace tres años, algo empezó a cambiar. Su visión comenzó a desvanecerse.
No fue un instante, sino un proceso lento, casi imperceptible al inicio, hasta que la luz fue cediendo espacio a la oscuridad. Para cuando él y su familia lograron dimensionarlo, su capacidad de ver se había reducido casi por completo.
Para muchos, una pérdida así podría significar detenerse. Para Santiago, fue el inicio de otra forma de avanzar.
Adaptarse no fue inmediato. Requirió tiempo, paciencia y una reconstrucción silenciosa de lo cotidiano. Aprender a orientarse sin depender de la vista, confiar en otros sentidos, reconocer espacios a través del tacto, los sonidos y la memoria.
Cada pequeño logro se convirtió en un paso; cada paso, en una forma distinta de habitar el mundo. Quienes lo conocen suelen hacerse la misma pregunta: ¿de dónde viene esa fortaleza?
Su familia ha sido el punto de apoyo que sostiene cada uno de sus días. En ellos encuentra guía, compañía y la certeza de que no está solo en este proceso. Son quienes lo impulsan a seguir, quienes le recuerdan que la vida no se detiene y que aún hay sueños por construir.
En ese entorno, Santiago ha aprendido a no definirse por lo que perdió, sino por lo que todavía puede alcanzar.
Es, sobre todo, una historia de resiliencia. La de un adolescente que ha decidido enfrentar la incertidumbre con valentía, que se adapta sin renunciar a sus metas y que demuestra que la luz puede encontrarse incluso cuando ya no entra por los ojos.
Porque hay formas de ver que no dependen de la mirada. Y hay caminos que se siguen construyendo, incluso cuando el horizonte deja de ser visible.
