¡La flor de itabo como nunca la ha probado! Una lasaña que nace del corazón de Aserrí

El aroma que sale de la cocina de Priscilla Jiménez no es casual. Es el resultado de un proceso que mezcla historia personal, tradición y una decisión tomada en un momento clave. Oriunda de Desamparados, su vida cambió cuando se trasladó a Aserrí junto a su esposo, un movimiento que implicó adaptarse a un nuevo entorno y, al mismo tiempo, abrir espacio para reinventarse.



En ese contexto, la cocina dejó de ser solo una práctica cotidiana y se convirtió en una posibilidad. Priscilla decidió apostar por lo que conocía y por lo que había aprendido desde casa, desarrollando un emprendimiento basado en comidas caseras y repostería. Poco a poco, su trabajo comenzó a posicionarse entre quienes buscan sabores auténticos y preparaciones hechas con dedicación.



Dentro de su propuesta, hay una receta que destaca por su combinación de tradición y creatividad. Se trata de la lasaña de flor de itabo, un platillo que toma un ingrediente típico de la gastronomía costarricense y lo transforma en una opción distinta. La preparación incluye flor de itabo, cebolla, jamón, crema dulce, mantequilla y queso rallado, integrados en una receta que mantiene una base clásica, pero con un giro propio.



El conocimiento que sostiene este trabajo no surgió de manera espontánea. Priscilla lo heredó de su madre, quien le transmitió tanto las recetas como el vínculo con la cocina. Ese aprendizaje se mantiene presente en cada preparación y se convierte en el eje de un emprendimiento que ha crecido a partir de la constancia.



Si desea ver cómo se prepara esta lasaña de flor de itabo y conocer más sobre su historia, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.



Quienes deseen conocer más sobre su trabajo o probar sus recetas pueden contactarla al 8957-7857, donde continúa desarrollando su propuesta culinaria.

