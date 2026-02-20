La feria que pone rostro al esfuerzo del campo en Tierra Blanca

El viento corta la piel y la lluvia cae con insistencia, pero en Tierra Blanca de Cartago el trabajo no se detiene. Nelson Calderón Monge aprendió eso desde niño. Tenía apenas 13 años cuando comenzó a trabajar en la finca junto a su padre, con la necesidad de ayudar en casa y pagar sus estudios. Lo que entonces era una obligación se convirtió, con el paso de los años, en su forma de vida. Hoy continúa sembrando papa en las montañas donde creció, convencido de que el esfuerzo del campo siempre encuentra recompensa.



La jornada agrícola exige constancia. El día de la grabación, el frío descendía por debajo de los 12 grados y el viento golpeaba la finca con persistencia. Nelson lo resume sin dramatismos: “Nadie dijo que la agricultura fuera fácil”. En esa frase se condensa la experiencia de decenas de familias que dependen de la tierra y que, pese a las dificultades, siguen apostando por ella.



Este 2026, Nelson será uno de los productores presentes en la Feria de la papa y la cebolla de Tierra Blanca, una actividad que se ha consolidado como un espacio clave para la economía local. Organizada por la Asociación de Horticultores del Irazú (ASOHORI), la feria se realizará los fines de semana del 22 y 23 de febrero, continuará el 27 y 28 de febrero y el 1 de marzo, con el objetivo de acercar a los consumidores a quienes cultivan estos productos.



Según explicó Cristóbal Gómez, presidente de ASOHORI, más de 200 productores de la zona se beneficiarán con la venta directa durante estos días. Para muchas familias agricultoras, la feria representa una oportunidad decisiva para generar ingresos y mostrar el valor de su trabajo en un contexto cada vez más desafiante para el sector.



El encuentro no se limita a la comercialización de papa y cebolla frescas. También habrá comidas típicas, presentaciones musicales y concursos tradicionales como el trenzado de cebolla, una práctica que forma parte de la identidad cultural de la comunidad. La feria se convierte así en un punto de encuentro donde el campo y la ciudad se reconocen mutuamente.



En Tierra Blanca, cada cosecha es una historia de perseverancia. La feria invita a mirar más allá del producto final y reconocer el esfuerzo que lo hace posible. Quienes deseen conocer más sobre esta celebración pueden comunicarse al teléfono 2105-6110 y, para descubrir la historia completa de quienes cultivan estas tierras, pueden repasar el reportaje en el video que aparece en la portada del artículo.

