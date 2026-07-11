La edad no la detiene: a sus 91 años estrenó carro y sigue conquistando metas

A sus 91 años, doña Zelmi Balmaceda demuestra que las ganas de vivir no tienen fecha de vencimiento. Vecina de Barva de Heredia, esta exdocente desafía todos los estereotipos sobre la edad con una energía que inspira a quienes la conocen (ver video adjunto).

Amante del fútbol, no se ha perdido un solo partido del Mundial y, como buena estudiante de la vida, actualmente aprende inglés por medio de una aplicación en su teléfono celular. Su curiosidad y deseo de seguir creciendo la mantienen siempre activa.

Hace menos de un mes renovó su licencia de conducir y, además, se compró un vehículo nuevo, convencida de que la edad es solo un número cuando existe la determinación de seguir adelante.

Madre, alegre y dueña de una actitud inquebrantable, doña Zelmi prefiere llenar sus días de aprendizajes, sonrisas y nuevos retos. Su historia es un recordatorio de que nunca es tarde para cumplir metas, disfrutar la vida y seguir escribiendo capítulos llenos de ilusión.





