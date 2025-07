La cuentacuentos que también arregla carros y da lecciones de empoderamiento femenino

A primera vista, María Fernanda Ramírez podría parecer una cuentacuentos como muchas otras. Pero basta verla en acción, o encontrarla con las manos manchadas de grasa frente a un motor, para entender que su historia va mucho más allá de la fantasía.



A sus 38 años, María Fernanda es una artista de las palabras, los disfraces y la imaginación. Desde los ocho descubrió el poder de los cuentos. Comenzó creando personajes entrañables, confeccionando sus propios trajes y construyendo mundos que hoy cobran vida en cada presentación. Su pasión por el arte escénico se nota en cada gesto y en cada función: contagia alegría, reflexión y asombro tanto a niños como adultos.



Pero su historia no se limita al escenario. En paralelo, trabaja como mecánica automotriz, un oficio que ha sabido dominar con precisión, ingenio y fuerza. Con la misma destreza con la que da voz a un personaje, ajusta piezas y repara motores. En un entorno tradicionalmente masculino, María Fernanda ha sabido abrirse paso sin renunciar a su esencia.



Lo que la distingue no es solo su versatilidad, sino el mensaje que representa: que las mujeres pueden ser muchas cosas al mismo tiempo, que no tienen que encajar en un solo molde, y que pueden ocupar cualquier espacio, sin pedir permiso. Ya sea frente a un público infantil o entre herramientas en el taller, ella inspira.



“Sí puedo ser muchas cosas a la vez”, afirma convencida. Y esa convicción se transforma en ejemplo para otras mujeres que buscan atreverse, salirse del guion y crear su propia historia.



Quienes deseen contactarla para presentaciones o servicios pueden hacerlo al 6084-2870. Y si desea conocer más sobre su historia, lo invitamos a repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.