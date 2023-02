La comida asiática permitió a esta pareja materializar su sueño de un negocio propio

Una historia de amor entre un joven nacido en Costa Rica, de ascendencia china, y una costarricense dio como resultado un proyecto familiar en Moravia, que promete antojar y deleitar a los visitantes con lo mejor de la gastronomía asiática.



Se trata del restaurante Tom Tom Wok, un emprendimiento que tiene como protagonistas a Rogeli Li Zheng y Yusselyn Granados Quesada, quienes decidieron combinar lo mejor de la cultura china con la tica para plasmarlo en sus diferentes platillos.



En el restaurante podrá encontrar desde el tradicional arroz cantonés y el chop suey, hasta otros platillos no tan tradicionales, pero de gran sabor y calidad como el ramen, box de pollo teriyaki, a la naranja, entre otras opciones.



“Yo empecé a cocinar desde pequeño. Mi mamá me enseñó a hacer arroz cantonés en el restaurante que tenían mis papás y esa experiencia hoy me ha permitido emprender mi propio negocio”, expresó Li.



Si desea más información, puede buscarlos en redes sociales como Tom Tom Wok.