La cimarrona del CTP de Dulce Nombre une aulas, pasillos y tarima en una sola voz

En el Colegio Técnico Profesional de Dulce Nombre de Cartago, la música suena más allá de las aulas. Allí nació una cimarrona única, donde secretarias, estudiantes y docentes de distintas áreas se unen para dar vida a una expresión cultural que trasciende los pasillos escolares.



Lo que comenzó como la inquietud de un profesor de inglés que soñaba con dedicarse a la música se transformó en un proyecto colectivo que se ha convertido en símbolo de identidad. Hoy, trompetas, tambores y marimbas llenan plazas, ferias y escenarios dentro y fuera de Costa Rica, llevando consigo la alegría contagiosa de la tradición.



La diferencia de esta cimarrona está en su espíritu inclusivo. No importa la profesión, la edad ni la formación musical, lo que une a sus integrantes es el amor por el arte y la convicción de que la cultura costarricense merece preservarse y celebrarse. En cada presentación, logran convertir la tarima en un espacio de comunidad, donde la música se vuelve puente de unión y orgullo.



La cimarrona del CTP de Dulce Nombre demuestra que la educación también florece con arte, tradición y convivencia. Más que un ensamble, es un ejemplo vivo de cómo la música une y transforma.



Le invitamos a repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

