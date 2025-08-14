La centenaria que sigue siendo la ‘fan’ número uno de “El Puma”

Con una sonrisa contagiosa y el brillo en los ojos que solo deja una vida llena de historias, doña Zoila Delgado Campos celebró el pasado 19 de junio su cumpleaños número 100.



En su hogar, rodeada de recuerdos y fotografías familiares, destaca un rincón especial: una pared cubierta con recortes y fotos de José Luis Rodríguez, “El Puma”, su cantante favorito. Entre risas, recuerda que su difunto esposo la celaba por ese espacio dedicado a su ídolo musical.



Durante nuestra visita, doña Zoila compartió anécdotas de su infancia, momentos en familia y vivencias que han marcado su largo camino. “He vivido mucho, he visto de todo… pero siempre hay que reír”, asegura, convencida de que la alegría es la mejor receta para una vida plena.



A sus 100 años, sigue cantando las canciones de “El Puma” con la misma emoción de siempre, como si fuera la primera vez que las escuchó. Su energía y su entusiasmo son un ejemplo de que la música y la felicidad no tienen edad.



Lo invitamos a conocer más de esta historia en el reportaje en video disponible en la portada de este artículo.

