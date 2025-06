La Carnosa es el plato estrella de Pejibaye y su creadora canta mientras lo prepara

En Pejibaye de Jiménez hay un lugar donde el almuerzo no solo se sirve con sabor, sino también con música. Se trata de Delicias Maraya, el emprendimiento de Ivonne Sánchez, una cocinera que conquista paladares mientras canta con el alma.



Su platillo estrella se llama La Carnosa, y se ha ganado el corazón de los vecinos. ¿El secreto? Una base crujiente de ranchitas, carne en salsa cocinada a fuego lento y una mezcla de salsas que le dan un sabor inconfundible. Pero el ingrediente más especial es otro: la energía de Ivonne, que entre cucharones y notas musicales le pone alegría a todo lo que hace.



“Aquí le ponemos alegría y sabor. Yo emprendo con este negocio de comida, pero también con el canto. Me dedico a dar shows y llevar mi música a todo el país”, cuenta con una sonrisa.



Quienes visitan Delicias Maraya no solo prueban una receta deliciosa, también se llevan una experiencia distinta. Ver a Ivonne cantar mientras cocina es parte del encanto de este rinconcito lleno de naturaleza y buena vibra.



El local está ubicado en el centro de Pejibaye y abre todos los días a partir de las 10 de la mañana. Es un lugar donde la comida sabe a casa… y suena a fiesta.



Repase el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.