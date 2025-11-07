La Canela: el rincón frente a la UCR que ha endulzado generaciones por casi medio siglo

Durante casi 50 años, La Canela ha endulzado las calles de San Pedro de Montes de Oca. Justo frente a Radio UCR, este pequeño pero emblemático negocio ha sido testigo de generaciones de estudiantes que han cruzado sus puertas buscando saciar un antojo o encontrar un respiro entre clases.



Sus rollos de canela son parte del folclore universitario. Suaves, aromáticos y cubiertos de azúcar, han acompañado amaneceres de estudio, tardes de conversación y despedidas de semestre. En cada bocado hay una mezcla de nostalgia y sabor que ha trascendido el paso del tiempo.



Fundada hace casi medio siglo, La Canela ha logrado mantenerse viva gracias a la fidelidad de sus clientes y al amor con que se prepara cada receta. Hoy, su historia continúa bajo la administración de una pareja de venezolanos, quienes llegaron al país buscando un mejor futuro y encontraron en este rincón dulce una oportunidad para empezar de nuevo.



“Nos enamoramos del lugar y de su historia. Queremos mantener la esencia que tantos recuerdan”, cuentan con orgullo los nuevos dueños, que cada día trabajan para conservar el sabor original que marcó a tantas generaciones.

Además de los clásicos rollos de canela, el menú ofrece una variedad de delicias: cangrejos, pasteles y repostería casera, todo preparado con el mismo cariño que ha distinguido a La Canela desde sus inicios.



Más que una panadería, La Canela es un lugar donde el tiempo se detiene. Cada persona que pasa por allí encuentra un pedacito de su historia universitaria, un aroma que evoca recuerdos o simplemente un dulce motivo para sonreír.



Reviva esta historia en el video que aparece en la portada del artículo.

