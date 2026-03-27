La cajeta más grande del país se hará en Desamparados y miles podrán probarla

En Desamparados, la preparación de la décima edición de la Feria de la Cajeta ya está en marcha, con una propuesta que combina tradición, emprendimiento y comunidad. La actividad se realizará del 27 de marzo al 1 de abril, en las inmediaciones de la Parroquia Nuestra Señora de los Desamparados, en un horario de 8:00 a. m. a 9:00 p. m.



Durante esos días, el espacio se transformará en un punto de encuentro donde vecinos y visitantes podrán recorrer distintos puestos, conocer emprendimientos y degustar una amplia variedad de cajetas y productos artesanales. La feria se consolida así como una vitrina para pequeños productores que encuentran en este evento una oportunidad para dar a conocer su trabajo.



Entre ellos se encuentra Marianela Salazar, quien participa con su emprendimiento de salsas, mermeladas y escabeches. “Mi proyecto nació por la necesidad de hacer algo por mí misma y el deseo de tener un negocio propio”, comenta, reflejando el espíritu que impulsa a muchos de los participantes.



A esta propuesta se suman emprendedores de otras zonas del país, como Cristina González, proveniente de Cartago, quien ofrecerá cajetas en distintos sabores bajo su marca Las Delicias, evidenciando cómo este dulce tradicional continúa evolucionando.



Sin embargo, uno de los momentos más esperados de la feria tendrá lugar el domingo 29 de marzo, en el contexto del Domingo de Ramos. Ese día se elaborará la cajeta de coco “mechada” más grande del país, una preparación pensada para alcanzar a unas 2500 personas.



“Será la cajeta de coco ‘mechada’ más grande, para 2500 personas. Todo el que venga se va a endulzar”, adelantó el presbítero Eduardo Fallas, párroco de Desamparados.

Quienes deseen obtener más información pueden visitar la página de Facebook de la Parroquia Nuestra Señora de los Desamparados.



Si quiere conocer más detalles sobre esta feria y ver cómo se prepara la cajeta gigante, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

