La batalla del maíz que unió a un pueblo en Turrialba

El Festival de Turismo 2025 en Turrialba dejó impregnado en Sitio de Mata un aroma inolvidable: el del maíz tostándose en el comal de leña. Allí, en medio del humo y el calor de la cocina, las mujeres de la comunidad demostraron su talento en el tradicional campeonato de tortillas.



Con manos firmes en la masa y la vista fija en el fuego, cada participante puso todo su empeño en lograr la tortilla perfecta. La escena estuvo acompañada por las correcciones de doña Casilda Solano, reconocida como la experta local, y por las bromas entre vecinas que relajaban la tensión de la competencia.



El orgullo se reflejó en las campeonas que conquistaron al jurado con tortillas grandes, suaves y cargadas de sabor casero. Catalina Brenes, subcampeona del certamen, resumió la esencia de la tradición al afirmar: “Yo heredé este talento de mi mamá, desde niña he practicado y aquí seguimos, manteniendo la tradición.”



Este concurso no solo premió a las ganadoras, sino que reafirmó la riqueza cultural de una práctica que une generaciones.

Puede repasar la historia completa en el video disponible en la portada del artículo.

