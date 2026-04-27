La abuela que a sus 82 años fabrica la muñeca de trapo más pequeña del país

Doña Teresa Badilla tiene 82 años y una historia tejida con paciencia, creatividad y amor por el oficio. Lleva más de una década dedicada a la elaboración de muñecas de trapo, una tradición que heredó de su madre, quien encontraba en la costura no solo un pasatiempo, sino una forma genuina de expresión. Hoy, ese legado sigue vivo en cada puntada que doña Teresa da frente a su máquina de coser.

Acompañada de su hermana, doña Tere confecciona desde piezas de gran tamaño hasta la muñequita de trapo más pequeña del país, una delicada creación que cautiva por su minuciosidad y encanto. Cada muñeca es distinta, hecha por encargo y a gusto de quienes buscan en ellas no solo un objeto, sino un recuerdo, una historia o un regalo cargado de significado.

Lejos de pensar en el descanso, doña Teresa encuentra en su labor una fuente inagotable de energía. Sentada frente a su máquina, pone en práctica la creatividad que ha cultivado con los años y la destreza que solo la experiencia puede dar. Su dedicación rompe con los estigmas de la edad y reafirma que la pasión no entiende de calendarios.

Su cabello plateado de canas y sus manos, marcadas por el tiempo pero llenas de magia, cuentan una historia silenciosa de constancia y amor por lo que hace. En cada muñeca que crea, doña Teresa recuerda que el verdadero valor está en hacer las cosas con el corazón, porque es ahí donde nacen las obras que trascienden generaciones.

Para conocer de cerca la historia de doña Teresa y ver con sus propios ojos la muñeca más pequeña del país, no deje de revisar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.