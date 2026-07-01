"Koki": un ejemplo de que la edad no detiene las ganas de vivir

En Chomes de Puntarenas, pocos necesitan escuchar su nombre completo para saber de quién se habla. José Guillermo Madrigal es simplemente "Koki", un adulto mayor que ha convertido el trabajo y la buena actitud en su forma de vida. La edad nunca ha sido un límite para él (ver video adjunto).

Con la misma energía de siempre, se sube a los árboles de su propiedad para retirar la maleza, corta madera cuando es necesario y dedica parte de su jornada a un pequeño taller donde repara llantas para quienes llegan en busca de ayuda.

Desde muy joven aprendió que el esfuerzo diario es el camino para sacar adelante a su familia, una responsabilidad que continúa asumiendo con orgullo. Quienes lo conocen destacan su espíritu incansable, su disposición para trabajar y la alegría con la que enfrenta cada nuevo día.

Pero no todo es trabajo para "Koki". Entre una tarea y otra, siempre encuentra un momento para hacer lo que también le apasiona: cantar. Con una sonrisa que lo caracteriza, convierte cualquier espacio en un pequeño escenario, demostrando que disfrutar la vida también forma parte de su rutina.

La historia de José Guillermo Madrigal es la de muchos costarricenses que, lejos de dejarse vencer por el paso de los años, siguen siendo ejemplo de esfuerzo, perseverancia y optimismo. Porque para "Koki", la verdadera juventud no se mide por la edad, sino por las ganas de seguir adelante cada día.