Karla Sandí convirtió ventanilla de su casa en un negocio que cada vez atrae más clientes

En Grecia, un espacio cotidiano como la ventanilla de una casa dejó de ser solo un detalle arquitectónico para convertirse en el punto de partida de un emprendimiento. Así nació La Vaquera de Occidente, un proyecto impulsado por Karla Sandí que demuestra cómo una idea simple puede transformarse en una oportunidad real.



El negocio comenzó con una adaptación básica: aprovechar la ventana de su vivienda para ofrecer quesos y productos lácteos. Con el tiempo, ese pequeño punto se convirtió en un lugar de referencia para quienes buscan alimentos frescos y de origen local, generando una dinámica constante entre productores y clientes.



Detrás de esta iniciativa hay una conexión directa con Zarcero, una zona reconocida por su tradición lechera. Fue precisamente allí donde Karla tuvo su primer acercamiento al emprendimiento, al vincularse con productores locales que hoy forman parte esencial de su propuesta. A través de su negocio, no solo comercializa productos, sino que también contribuye a que estos emprendedores lleguen a nuevos mercados.



El crecimiento del proyecto no ha dependido del tamaño del espacio, sino de la constancia y de una idea clara: acercar productos frescos a la comunidad. En ese proceso, detalles como la figura de una vaca llamada Florencia han aportado identidad al lugar, convirtiéndolo en un punto cercano y reconocible para quienes lo visitan.



La Vaquera de Occidente evidencia que el emprendimiento puede surgir desde lo más cotidiano cuando se combina iniciativa, redes de apoyo y conocimiento del entorno. Lo que comenzó en una ventanilla hoy es un canal que conecta producción local con consumo directo.



Quienes deseen obtener más información o realizar pedidos pueden comunicarse al número 6172-7883.



Si desea conocer más sobre esta historia y ver cómo funciona este emprendimiento, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

