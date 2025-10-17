Juan Pérez: el hombre que convirtió la vida en Tuis en historias de alegría y servicio

En cada comunidad hay personas que dejan una huella imborrable, y en Tuis, ese lugar lo ocupa Juan Pérez. A sus 79 años, es imposible no reconocerlo caminando por las calles, trabajando en la finca o compartiendo una conversación con algún vecino. Su humor chispeante y sus comentarios oportunos siempre logran arrancar sonrisas, pero lo que más lo define es su generosidad.



Don Juan no se pierde una celebración, un trabajo comunal o un momento en que alguien necesite ayuda. Con orgullo, relata sus años dedicados a la agricultura y las anécdotas familiares que le dieron forma a su vida. “Aquí he vivido mi vida entera y aquí quiero seguir, porque en Tuis uno nunca está solo”, afirma con la naturalidad que lo caracteriza.



Los vecinos lo describen como un hombre alegre, servicial y constante, cuya presencia se siente en cada actividad del pueblo. Entre montañas y cafetales, Juan Pérez se ha convertido en parte de la identidad de su comunidad, un ejemplo vivo de esfuerzo, unión y amor por la tierra que lo vio nacer.



Le invitamos a repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

