Joven de 13 años se convierte en líder de un proyecto que promueve la paz en Pococí

En el Colegio Técnico Profesional de Pococí hay un joven que demuestra que nunca se es demasiado joven para liderar. Se trata de Abraham Alpízar Sojo, estudiante de sétimo año, quien a sus 13 años impulsa el proyecto “Somos + los que queremos paz”, una iniciativa que promueve la paz mediante actividades estudiantiles, charlas y capacitaciones.



“Este proyecto nació porque quiero que en mi colegio y en la comunidad se sienta la paz en lo que hacemos todos los días”, cuenta Abraham, orgulloso de ser líder regional de esta iniciativa.



Un colegio que forma líderes

El CTP de Pococí no solo se distingue por su formación técnica, sino también por impulsar a jóvenes como Abraham, que desarrollan proyectos con impacto social. “Aquí tenemos muchos talentos y el apoyo que recibimos nos motiva a seguir soñando en grande”, comenta el estudiante.



Gracias a los fondos recaudados en la Expo Pococí, cada año se fortalecen programas educativos, talleres y proyectos estudiantiles. Esto ha permitido que iniciativas como la de Abraham crezcan y lleguen a más compañeros.



Expo Pococí 2025

Este año, la Expo Pococí se celebrará del 11 al 22 de setiembre, con actividades que incluyen conciertos, cabalgatas, feria ganadera, presentaciones artísticas y espacios para toda la familia.

“Lo más importante de la Expo es que lo recaudado se invierte directamente en el Colegio Técnico Profesional de Pococí, beneficiando a cientos de estudiantes”, explicó Michael Valverde, vocero del evento.

Educación, tradición y comunidad

La historia de Abraham es un reflejo de lo que sucede cuando la comunidad se une. La Expo Pococí no solo es una fiesta para el cantón, también es un motor que impulsa la educación y abre oportunidades para los jóvenes.



“Ser parte de este proyecto me motiva a seguir adelante, porque sé que no estoy solo: somos muchos los que queremos paz”, concluyó Abraham, un joven que inspira a otros con su deseo de transformar su colegio y su comunidad en un lugar mejor.



Puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

