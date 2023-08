José Solís, el barrendero que "pulsea" su segundo título universitario

En su adolescencia, Solís no pudo terminar la escuela y esa era una meta pendiente que decidió cumplir. Aprovechó el ingreso fijo que le proporcionó su trabajo como barrendero y finalizó sus estudios; pero su sed de superación apenas comenzaba.



Este apasionado del deporte y el atletismo, no se detuvo allí y se graduó de la carrera de Educación Física. Actualmente, trabaja como entrenador personal en su tiempo libre y está a punto de iniciar su segunda carrera, Terapia Física. Esto no lo apartó de su trabajo como recolector de basura.



"Toñito", como cariñosamente le llaman, dice que seguirá ejerciendo este oficio hasta que el tiempo se lo permita, ya que siente un profundo agradecimiento hacia Dios por ser un motivador en la lucha por alcanzar sus sueños.