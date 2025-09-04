José Joaquín Rivera cumple 101 años con el alma afinada al compás del piano

El piano ha sido, desde siempre, uno de los grandes amores de Don José Joaquín Rivera. El pasado 4 de agosto celebró 101 años de vida y, como si el tiempo no pasara por sus manos, continúa tocando con la misma pasión que en su juventud.



Su historia con la música comenzó cuando descubrió en las teclas no solo un instrumento, sino un lenguaje propio capaz de expresar lo que las palabras no alcanzaban. Desde entonces, su vida quedó marcada por la sensibilidad y el arte, un legado que hoy trasciende en su familia.



Don José Joaquín es el patriarca de una dinastía musical. Su hijo y su nieto, también llamados José Joaquín, han seguido sus pasos, prolongando una tradición que une a tres generaciones bajo un mismo amor: la música. En su casa, las melodías no son solo recuerdos, sino un vínculo vivo entre abuelos, padres y nietos.



Padre de seis hijos y abuelo de trece nietos, su mayor inspiración fue su esposa, a quien dedicó la canción “Así eres tú”. Aunque la muerte la llevó hace algunos años, ella sigue presente en cada acorde que él interpreta con emoción intacta.



Hoy, a sus 101 años, Don José Joaquín conserva energía, memoria y alegría. Su sonrisa y su música inspiran a quienes lo rodean, recordando que la longevidad puede ser sinónimo de plenitud cuando se vive con amor, arte y propósito.



