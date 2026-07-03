Johnny López revive un oficio centenario junto a un maestro relojero

En una nueva aventura de la sección "Yo me apunto", Johnny López se adentró en el mundo de la relojería de la mano de Manuel Mondul, experto relojero que trabajó en la histórica relojería Julio Fernández, que justo cerró en este 2026.



Durante la experiencia, Johnny conoció de cerca el trabajo detrás de la reparación y el cuidado de relojes, aprendiendo los secretos de una profesión que ha pasado de generación en generación (ver video adjunto).

Más allá de la experiencia de Johnny, el espacio también sirvió para reconocer la labor de don Manuel y de quienes, con sus manos y conocimientos, preservan un oficio que forma parte del patrimonio y la memoria de la ciudad.