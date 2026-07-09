Jimena Vega: la joven gimnasta que hace de la disciplina su mayor fortaleza

A sus 14 años, Jimena Vega Rojas ya suma importantes logros en la gimnasia rítmica, un deporte que descubrió a los ocho años y del que se enamoró desde el primer entrenamiento (ver video adjunto).

Aunque comenzó en el ballet cuando tenía apenas dos años y también practicó disciplinas como jazz, hip hop y flamenco, fue la gimnasia rítmica la que marcó su camino.

“Al principio fue muy curioso pasar del baile a la gimnasia, pero a la vez fue muy divertido porque siempre me he sentido atraída por el deporte”, comenta esta joven herediana.

Desde 2018 ha participado en todos los Torneos Internacionales Las Flores, obteniendo medallas en cada edición. Además, en 2021 fue campeona centroamericana con la Selección Nacional y en clubes. En los Juegos Deportivos Nacionales consiguió el tercer lugar en 2023 y se proclamó campeona nacional en 2024 y 2025.

“Siempre me imaginé subida en un podio, porque uno intenta dar lo mejor y se sueña con ese momento luego de tanto esfuerzo”, agregó.

Su preparación también la ha llevado a entrenar en México y Ecuador, experiencias que fortalecieron su crecimiento deportivo.

Con disciplina, constancia y una pasión que nació desde niña, esta joven atleta sigue demostrando que los sueños también se construyen entrenamiento tras entrenamiento.