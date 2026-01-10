Jainner Benavides: el reciclador de La Suiza de Turrialba

En La Suiza de Turrialba, los saludos que se escuchan por la calle no solo vienen de boca en boca, sino también de una carreta que avanza con paso firme y alegre. Esa carreta es la de Jainner Benavides, un hombre de 60 años con una historia de trabajo diario, esfuerzo constante y una sonrisa siempre lista para quien pase por su lado (ver video adjunto).

Más que un recolector, un amigo del barrio

Jainner no es una figura cualquiera en su comunidad. Es zapatero, tapicero, jardinero, pintor de techos y, como él mismo suele decir, “en lo que salga”. Pero hay una labor que lo identifica como nadie más: es el reciclador del barrio.

Cada día, con su carreta que parece tener vida propia, recorre casa por casa recogiendo el material reciclable: latas, botellas, cartones… Todo lo que muchas personas descartan, para Jainner se convierte en oportunidad.

“Me gusta trabajar… en lo que salga. Si hay que arreglar un zapato, se arregla. Si hay que recoger reciclaje, se recoge. Uno no puede quedarse quieto”, cuenta con la serenidad y honestidad que lo caracterizan.

Un viaje con propósito

Desde temprano, Jainner empuja su carreta por las calles de La Suiza. Algunas veces el sol está intenso, otras el viento empuja de frente, pero él siempre sigue. Y no solo recoge chatarra: recoge historias, saludos, risas, complicidades y confianza.

Los vecinos lo conocen, lo saludan y, más de una vez, lo esperan para entregarle material o simplemente compartir un momento en la acera.

Para Jainner, su labor es una forma digna de ganarse la vida. El reciclaje no solo representa entrada económica, sino también una manera de aportar al cuidado del ambiente y a la preservación de su comunidad.





