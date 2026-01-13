Jade Fernández: la niña costarricense que habla de ciencia y sueña con la NASA

Con apenas 10 años, Jade Fernández no juega a ser científica: ya lo es. Su curiosidad incansable, su facilidad para explicar conceptos complejos y su amor genuino por la ciencia la han convertido en una tiktoker de ciencia, una niña que no solo aprende, sino que enseña (ver video adjunto).

En 2025, su voz resonó en uno de los escenarios más inspiradores del país al participar como ponente en TEDx Pura Vida Niñez, en Costa Rica, dejando claro que el futuro también puede hablar con voz infantil.

Jade es una niña destacada, dinámica y profundamente comprometida con el conocimiento. Sus experimentos, desarrollados con rigor y creatividad, la han llevado incluso a estudiar tesis universitarias, demostrando que la edad no es un límite cuando la pasión guía el aprendizaje. Cada prueba, cada hipótesis y cada resultado son parte de un proceso que para ella es tan natural como emocionante.

Pero su interés no se queda solo en el laboratorio. Jade forma parte del proyecto ambiental de la Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia, una iniciativa que promueve la entrega de composteras a los vecinos para fomentar el compostaje desde casa. A través de este proyecto, la niña científica se convierte también en agente de cambio, impulsando prácticas sostenibles y ayudando a construir una comunidad más consciente con el medio ambiente.

Entre probetas, cuadernos y sueños, Jade mira al cielo con determinación. Su gran anhelo es llegar a la NASA y, algún día, crear un nuevo elemento de la tabla periódica. Una meta que, lejos de parecer fantasía, se sostiene en su disciplina, su curiosidad y su temprana comprensión del mundo científico.

Jade Fernández representa a una nueva generación de niñas y niños que no esperan al futuro para transformar el presente. Desde Costa Rica, esta pequeña gran científica demuestra que la ciencia también se escribe con entusiasmo, compromiso y sueños que apuntan directo a las estrellas.