Ivonne Rojas reúne más de 1.900 Barbies en una colección única

Lo que empezó como un gusto compartido en casa terminó creciendo hasta ocupar un lugar central en la vida de Ivonne Rojas. Entre juegos, risas y tardes junto a sus hijas, apareció una fascinación que con los años dejó de ser casual y se convirtió en una dedicación sostenida, casi silenciosa, pero constante.



Las Barbies llegaron primero como compañía. Luego, como objeto de interés. Y finalmente, como una colección que hoy supera las 1900 piezas, cada una con un contexto, un origen y un significado propio. No se trata solo de cantidad. Es un archivo emocional construido con el tiempo.



Ivonne reconoce que la conexión con estas muñecas va más allá de lo estético. En ellas encontró una forma de acercarse a ideas de identidad, aspiraciones y representación. Esa mirada se refleja en la diversidad de su colección, donde conviven figuras inspiradas en personalidades como Shakira, Frida Kahlo y Marilyn Monroe, junto a otras que remiten a distintas épocas de la cultura popular.



El universo no se limita a una sola línea. También incluye versiones de Ken, entre ellas representaciones como la de John Travolta, y ediciones inspiradas en clásicos del cine como Lo que el viento se llevó. Cada pieza funciona como una cápsula de tiempo que permite recorrer estilos, tendencias y momentos históricos.



Entre todas, hay una que marca el inicio de todo. La primera Barbie lanzada en 1959 ocupa un lugar especial dentro de su colección, no solo por su valor como objeto, sino por lo que representa dentro de la historia de la marca. Para Ivonne, conservarla es también preservar un punto de partida.



Coleccionar, en su caso, no responde únicamente a la acumulación. Implica búsqueda, criterio y una mirada que reconoce el valor de lo exclusivo. Cada incorporación responde a ese proceso, donde lo emocional y lo histórico se entrelazan.



Si desea conocer más sobre esta colección y descubrir algunas de sus piezas más especiales, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

