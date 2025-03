Iveth, un faro de esperanza y empoderamiento para mujeres en Heredia

En un pequeño salón de Heredia, la voz de Iveth resuena con fuerza, guiando a un grupo de mujeres que han encontrado en sus palabras un refugio y una nueva oportunidad. Semana a semana, su clase de manejo de emociones y empoderamiento se convierte en un espacio de aprendizaje, apoyo y transformación. A través del programa “Habilidades para la vida”, acompaña a migrantes, adultas mayores y sobrevivientes de violencia doméstica en el camino hacia la reconstrucción de su autoestima y la reivindicación de sus derechos (ver nota completa en el video adjunto).



La historia de Iveth es, en muchos sentidos, un espejo de las vidas que toca. Llegó a Costa Rica en los años noventa, enfrentando los mismos desafíos que hoy atraviesan muchas de sus alumnas: la incertidumbre de empezar de cero, el temor a lo desconocido y la lucha por encontrar su lugar en una nueva tierra. Esa experiencia la llevó a descubrir su verdadera misión: ser un pilar para otras mujeres, ayudándolas a redescubrir su propia fortaleza.



Doña Marta, quien le abrió las puertas de su hogar hace más de 30 años, no duda en afirmar que Iveth no solo enseña, sino que también sana. Con cada palabra, cada gesto y cada historia compartida, logra que sus alumnas encuentren en sí mismas el coraje para seguir adelante.



En su aula, no solo se imparten lecciones, sino que se construyen segundas oportunidades. Iveth sigue dejando huella, transformando el dolor en resiliencia y el miedo en determinación. Porque, para ella, cada mujer tiene dentro de sí la fuerza necesaria para escribir su propio destino.