Isabel Álvarez enfrentó el cáncer dos veces y decidió transformar su historia en sabor y trabajo

La historia de Isabel Álvarez no se define por un momento, sino por la forma en que decidió responder a varios. Enfrentar un diagnóstico de cáncer de mama implica un quiebre. Hacerlo en dos ocasiones obliga a replantear el camino. En su caso, ese proceso no terminó en la pausa, sino que derivó en una transformación.



El primer diagnóstico marcó un punto de detención. El impacto emocional la llevó a poner en pausa su emprendimiento, un proyecto que había comenzado a construir con esfuerzo. Como ocurre en muchos casos, el miedo y la incertidumbre ocuparon un lugar central en ese momento.



Con el paso del tiempo, la perspectiva cambió. La decisión de retomar su proyecto no surgió como un impulso inmediato, sino como una forma de reorganizar su vida frente a una realidad distinta. A partir de ahí, el trabajo volvió a ocupar un espacio importante.



Su emprendimiento, “Entremes”, se centra en la elaboración de cheesecakes. Como cocinera empírica, encontró en este producto una posibilidad concreta de desarrollo. A través de la práctica, fue ampliando su oferta y consolidando una propuesta que hoy forma parte de su rutina diaria.



El proceso no elimina lo vivido, pero sí redefine su lugar dentro de la historia. Cada preparación, cada pedido y cada jornada de trabajo responden a una lógica que combina necesidad, disciplina y continuidad.



En ese contexto, el negocio no solo representa una fuente de ingreso. También funciona como un punto de apoyo, una estructura que le permite sostenerse en medio de un proceso personal complejo.



La experiencia de Isabel se inscribe en una realidad más amplia, donde muchas mujeres enfrentan diagnósticos similares mientras intentan mantener sus proyectos y responsabilidades. En su caso, la respuesta fue retomar lo que ya había construido y continuar desde ahí.



Si desea conocer más sobre su historia y ver cómo ha construido su emprendimiento, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.



Quienes deseen probar sus productos pueden contactarla al 8824-8634.