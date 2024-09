Herediana celebró 75 años sirviendo como voluntaria a otros adultos mayores

Este 20 de septiembre rendimos homenaje a una mujer excepcional: Maritza Carballo.

Nacida en Heredia en 1949, doña Maritza celebra sus 75 años rodeada de afecto y admiración. Su vida es un testimonio de alegría, dedicación y amor por los demás.



Desde hace cuatro años, ella ha realizado una valiosa labor como voluntaria en el grupo de adultos mayores de Vara Blanca, en Heredia. Su presencia en esta comunidad ha sido un faro de luz y esperanza. Con su carácter alegre y coqueto, y su habilidad para la conversación, ha logrado conectar con cada miembro del grupo, brindando compañía y apoyo incondicional.



Para Maritza, el servicio a los demás no es solo una actividad, es una verdadera pasión. En sus propias palabras: “Servir a los demás es lo que me llena de felicidad. A través de este voluntariado, he encontrado un propósito y un sentido de comunidad que valoro profundamente”.



A lo largo de sus 75 años, ha demostrado que la edad es solo un número y que la vitalidad y el deseo de ayudar pueden mantenerse intactos con el tiempo. Su vida es un ejemplo inspirador de cómo el compromiso y el amor por los demás pueden marcar una diferencia significativa en la comunidad.



Hoy, celebramos no solo su cumpleaños, sino también su inquebrantable espíritu de servicio y su capacidad para irradiar alegría.