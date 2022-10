Guía para irse de paseo por el Caribe Sur

Por Johnny López | 19 de octubre de 2022, 18:54 PM

217 kilómetros separan al centro de San José de la magia del Caribe Sur. Cerca de cuatro horas en carro le permiten llegar a la costa, en el cantón de Talamanca, para comenzar a recorrer las playas de Puerto Viejo, pero también para vivir su historia, gastronomía y buena vibra.



Aquí el recorrido de playas ofrece tres destinos: playa Negra, El Chino y Salsa Brava; pero, según datos de la Cámara de Turismo del Caribe Sur, en esta zona se puede acceder, en total, a más de 12 playas.



“La playa del Chino es una de las que está en el centro de Puerto Viejo y debe su nombre a que en este lugar existió, hace muchos años, el primer comisariato que pertenecía a don Manuel León, a quien todos conocían como “Chino”, razón por la cual la playa tomó fama con ese nombre”, comentó Antony Duarte, representante de la cámara.



Gastronomía



“Yo vendo comida con sabor caribeño”: con esa frase, Edwin Patterson, propietario del restaurante Tamara’s, recibe a los visitantes. Él se dedica a esta actividad desde hace 39 años, empezó en un Puerto Viejo muy distinto al que conocemos hoy.

El menú de Tamara’s tiene de todo: mariscos, ceviches, rondón, rice and beans entre una gran variedad de opciones. Entrar a este lugar no solo es garantía de comer rico, también hacer un viaje por la historia.



“Lo primero que hay que decir es que antes no se llamaba Puerto Viejo, sino Old Harbour y, en criollo, 'Wolaba'. La clientela de aquellos años eran solo los pescadores porque todavía no estaba tan posicionado el turismo”, comentó Patterson.



Hospedaje



En cuanto a hospedajes, Puerto Viejo tiene opciones para todos los gustos; pero uno, en especial, se ha ganado el cariño de muchos visitantes: el Hotel Maritza, el primero en abrir sus puertas en esta zona, que ya acumula más de 45 años de historia.



“El hotel cuenta con 15 habitaciones, todas con baño privado, aire acondicionado, televisión con cable, refrigeradora, Internet, parqueo y se ubica en Puerto Viejo centro”, comentó Ana Bryan, propietaria del centro de hospedaje.



Si desea ponerse en contacto, puede comunicarse por medio del WhatsApp 8926-6935.