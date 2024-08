Gilberto de la Cruz ya fotografió 650 de las 935 especies de aves de Costa Rica

En La Uruca, San José, un hombre encontró una nueva pasión tras su jubilación. Gilberto de la Cruz Malavassi, quien se retiró como ingeniero civil e ilustrador en 2015, se embarcó en una aventura que lo llevaría a capturar la belleza de la naturaleza a través de la fotografía.



El regalo de despedida que recibió al jubilarse, un libro titulado Aves de Costa Rica y unos binoculares, despertó en Gilberto un ferviente interés por la observación y la fotografía de aves. Desde entonces, ha dedicado su tiempo y talento a documentar la rica avifauna de su país.



En 2022, De la Cruz se unió a la Junta Directiva de la Asociación Ornitológica de Costa Rica, lo que le permitió realizar giras por todo el territorio nacional. Este rol no solo enriqueció su conocimiento sobre las aves, sino que también le brindó numerosas oportunidades para fotografiar especies en diversos hábitats.



Hasta la fecha, ha logrado fotografiar 650 de las 935 especies de aves que habitan en Costa Rica. Su objetivo es completar esta impresionante colección y, eventualmente, expandir su alcance para capturar aves de otros países. Su dedicación y paciencia son evidentes en cada imagen, reflejando no solo la belleza de las aves, sino también su profundo respeto y admiración por la naturaleza.



La culminación de su trabajo se presentará en una exposición fotográfica titulada ‘Biodiversidad y colores de mi tierra’, que tendrá lugar en el Complejo Cultural de San Carlos, en Ciudad Quesada, del 1° al 17 de agosto. Esta muestra ofrecerá al público una visión única de la diversidad aviar de Costa Rica a través del lente de Gilberto.



Las fotografías, todas tomadas en distintos rincones de Costa Rica, no solo destacan la variedad y el esplendor de las aves, sino también la dedicación de un hombre que ha encontrado en la fotografía una nueva forma de vida. Cada imagen es una ventana a la riqueza natural del país y un testimonio del talento y la pasión de Gilberto de la Cruz.



Así, él continúa su viaje, cámara en mano, explorando y documentando, siempre en busca de esa próxima ave que añadir a su colección. Su trabajo no solo enriquece la cultura y el conocimiento sobre las aves en Costa Rica, sino que también inspira a otros a apreciar y proteger la biodiversidad que nos rodea.