"Gasparín" existe y trabaja en una parroquia de Curridabat

En la parroquia San Antonio de Padua, en Curridabat, hay una presencia que parece multiplicarse. Entre bancas, pasillos y sacristía, el nombre de Flory Vega aparece una y otra vez, como si estuviera en todos los rincones al mismo tiempo.



No es inquieta: es incansable. Si uno parpadea, la pierde de vista. Un momento acomoda algo en el altar; al siguiente ya está en la sacristía; luego revisa los detalles de una celebración, ayuda a un sacerdote o se detiene a conversar con algún feligrés que necesita una palabra de cariño.



“Hola, yo soy Flory, soy la sacristana de este lugar, tengo 63 años y tengo 3 años de servirle a la parroquia”, cuenta con una sonrisa que se le nota en la voz y en la mirada.



Su trabajo casi nunca sale en cámara, pero se percibe en todo: en el templo limpio, en los reclinatorios acomodados, en los manteles del altar listos antes de cada misa. Todo parece aparecer en su lugar, como por arte de magia.



Por esa capacidad de estar “aquí, allá y en todas partes”, los vecinos le pusieron el apodo de Gasparín. No porque se esconda, sino porque aparece justo cuando hace falta: para ayudar a un adulto mayor a sentarse, para encender una vela, para corregir algo que se desacomodó.



“A mí me gusta servir, estar en movimiento. Aquí siempre hay algo que hacer por Dios y por la gente”, comparte doña Flory.

Aunque lleva tres años como sacristana, su vínculo con la parroquia viene de mucho antes. Ha sido testigo de procesiones, misas especiales, celebraciones y actividades comunitarias. Y en todas, discretamente, siempre aparece esa figura pequeña pero firme, convencida de que servir también es una forma de rezar.



Para muchos feligreses, doña Flory es parte del paisaje del templo, una presencia que transmite calma: si ella está, todo va a salir bien. Curridabat tiene a su propia “Gasparín”, una mujer sin capa ni superpoderes, a la que le basta la fe y las ganas de trabajar para estar siempre donde se le necesita.

Puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

