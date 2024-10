Fresas con historia: La joven emprendedora que endulza Vara Blanca

En la comunidad de Vara Blanca, Carolina Herrera ha hecho realidad su sueño con su acogedora cafetería Smoothies Vara Blanca.



Con una sonrisa siempre lista y un delantal que parece contar mil historias, Herrera ha conquistado a los vecinos con sus deliciosos cafés y postres hechos con fresas frescas, un producto emblemático de la zona (ver historia completa en el video adjunto de Más Que Noticias).



Desde que abrió las puertas de su cafetería, la mezcla de sabores que ofrece ha llamado la atención de muchos. “Aquí todo está hecho con amor y frescura”, dice mientras prepara una de sus famosas bebidas. Los smoothies de fresa son su producto estrella, pero no son lo único que ofrece, pues, más allá de eso, elabora postres que son verdaderas obras de arte y que sorprenden a quienes pasan por su local.



El espíritu emprendedor de esta mujer no es casualidad. Desde pequeña, se ha inspirado del esfuerzo de sus padres, quienes dedicaron toda su vida a la producción de fresas: “Verlos trabajar duro en el campo me enseñó el valor de luchar por lo que amas”, comparte con orgullo.

Así, decidió darle un giro a su vida y emprender en su propia comunidad, creando un espacio donde la gente no solo pueda disfrutar de un buen café, sino también de un ambiente cálido y familiar.

Para más información puede encontrar la cafetería en redes sociales como Smoothies Vara Blanca.