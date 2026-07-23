Feria de la Empanada vuelve con sabor, tradición y espíritu de comunidad

La Feria de la Empanada regresa este 25 y 26 de julio a la parroquia San Rafael Arcángel, en San Rafael Arriba de Desamparados, con una invitación que va mucho más allá de disfrutar un buen platillo: compartir en comunidad y apoyar las obras parroquiales (ver video adjunto).



Desde días previos, un grupo de servidoras se reúne en la cocina para preparar cada empanada de manera artesanal. Entre conversaciones, sonrisas y mucho trabajo en equipo, ellas dan vida a una tradición que año con año reúne a familias y vecinos alrededor de la mesa.



“Hay muchos rellenos como frijol, queso, chicharrón, papa con carne, pollo, chorizo, entre otros”, comentó Luz Mery Godinez, una de las cocineras.



La meta es preparar más de 500 empanadas, aunque las colaboradoras aseguran que, si la respuesta del público lo amerita, seguirán cocinando para que nadie se quede sin probarlas.



“El secreto está en hacer todo con amor”, señala otra de las cocineras, Olivia Quesada.



Para el padre Oldemar Ruiz, cura párroco de San Rafael Arcángel, esta actividad representa una oportunidad para fortalecer los lazos de la comunidad y compartir en un ambiente familiar, mientras se apoya el trabajo que realiza la parroquia.



“Les esperamos este 25 y 26 de julio en la parroquia; habrá feria de la empanada, pero también actividades para toda la familia”, comentó el sacerdote.