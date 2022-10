Estudiante supera peligroso cáncer y lo atribuye a un milagro de San Rafael Arcángel

Con mucha fe y devoción, cientos de costarricenses le piden a San Rafael Arcángel su intercesión para sanar algún mal o enfermedad.



Así lo hizo Karen Rojas, la protagonista de la historia que aparece en el video adjunto. Esta vecina de Zarcero hace honor al patrón que celebra su comunidad en estos días como parte de las fiestas cantonales.



Los hechos que inspiraron su devoción se remontan a la navidad y fin de año de 2020, cuando, con apenas 16 años, recibió un diagnóstico de cáncer que marcaría su vida para siempre.

“El 25 de diciembre me hicieron una operación porque me salió una pelotita al lado derecho del cuello. Tras someterme a placas y ultrasonidos, los médicos notaron que no era solo una, sino que ya había varias por toda la zona del cuello”, relata la joven zarcereña en el video adjunto.