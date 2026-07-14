Estudiante del TEC desarrolla sistema para detectar la enfermedad de Lyme

Marcel Arrieta, estudiante de Ingeniería en Biotecnología del Tecnológico de Costa Rica, participa en un proyecto internacional para desarrollar un sistema de detección de la enfermedad de Lyme. El trabajo reúne a estudiantes de Costa Rica, Bolivia y México dentro de la competencia iGEM.



Su interés por la ciencia comenzó durante la niñez. Los bloques de LEGO despertaron su curiosidad por construir y experimentar. Esa motivación lo llevó a participar en ferias científicas desde la etapa escolar (ver video de 'Más que Noticias' adjunto en la portada).

Con los años fortaleció su formación académica y orientó su trabajo hacia la investigación. Su objetivo consiste en desarrollar soluciones para mejorar la salud de las personas.



El proyecto representa un avance científico y evidencia el talento de la juventud costarricense. La trayectoria de Marcel también inspira a nuevas generaciones a seguir carreras vinculadas con la ciencia y la innovación.