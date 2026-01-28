Este taller de cerámica en Alajuela transforma el dolor en calma

En el centro de Alajuela se teje una historia de transformación personal y colectiva. Allí, Silvia Arias encontró en el arte no solo un refugio, sino también un nuevo propósito de vida, luego de atravesar uno de los momentos más difíciles de su historia personal.



Fue precisamente ese trago amargo el que la llevó a buscar una salida distinta, una forma de sanar y reencontrarse consigo misma. Así llegó a las clases de cerámica, sin imaginar que ese primer contacto con el barro marcaría un antes y un después. Con dedicación y constancia, aprendió técnicas, procesos y estilos, hasta dominar un oficio que hoy no solo practica, sino que también comparte.



Ese recorrido personal la condujo a crear Relax Art, un pequeño taller ubicado en el corazón de Alajuela, cuyo nombre resume su esencia. Para Silvia, la cerámica va más allá de lo decorativo: es una herramienta para relajarse, desconectarse de la rutina y liberar tensiones. Cada clase se convierte en un espacio seguro donde el tiempo parece detenerse.



En el taller, Silvia no está sola. La acompañan muchas mujeres que llegan en busca de una pausa frente a sus propios problemas y que encuentran en la pintura y el modelado una forma de expresión y calma. Entre conversaciones, risas y silencios creativos, se construye una comunidad donde el arte funciona como terapia y punto de encuentro.



Hoy, Silvia imparte cursos de cerámica abiertos a cualquier persona que desee animarse, sin necesidad de experiencia previa. Destaca, además, que las clases son accesibles, con la intención de que más personas puedan acercarse al arte como una opción real de bienestar y crecimiento personal.



La historia de Silvia Arias demuestra que incluso en los momentos más difíciles es posible reinventarse y convertir una experiencia dolorosa en una oportunidad para ayudar a otros. En Relax Art, cada pieza de cerámica cuenta una historia, y muchas comienzan con la decisión de sanar creando. Para conocer más sobre este proyecto y su impacto, le invitamos a repasar el reportaje en el video disponible en la portada del artículo.



Quienes deseen más información sobre los cursos pueden comunicarse al 8917-4793.

