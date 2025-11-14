Este sarapiqueño transforma cada cabalgata en una historia para recordar

Entre senderos de montaña, ríos cristalinos y el verde intenso de la zona norte, Felipe Huertas encontró su camino: mostrar Chilamate a caballo y lograr que cada visitante se enamore de este paraíso natural.



De espíritu emprendedor y corazón campesino, Felipe creció rodeado de fincas, montañas y caballos. Desde niño acompañaba a sus padres en las labores del campo, sin imaginar que ese amor por la naturaleza se convertiría, años después, en su proyecto de vida.



Hoy, a su corta edad, hacer estos recorridos no es solo un trabajo, sino una pasión heredada.

“El recorrido tarda cerca de 2 horas, pasamos ríos, bajamos lomas, nos enamoramos de esta zona”, cuenta Felipe, mientras prepara los caballos antes de cada tour.

En cada cabalgata, Felipe no solo guía el trayecto: comparte historias locales, anécdotas familiares y curiosidades sobre la flora y la fauna del lugar. Su meta es sencilla pero poderosa: que quien llegue a Chilamate se marche con el corazón lleno y la sensación de haber descubierto un rincón auténtico de Costa Rica.



Su emprendimiento familiar, Wilson Horseback Riding, ya suma siete años de experiencia ofreciendo recorridos a caballo por la región. Ahora, Felipe sueña con expandir su negocio y seguir impulsando el turismo rural, sin perder la esencia que lo caracteriza: calidez, cercanía y amor por la tierra.



Repase el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

