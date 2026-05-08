Este párroco de Puriscal financia la restauración de su templo cocinando pollo achiotado al fogón

En Barbacoas de Puriscal, la cocina también forma parte de la tradición. Uno de los protagonistas de estos días es el padre José Alberto Alfaro, párroco de la comunidad, quien se encarga de darle ese toque especial a uno de los platillos más esperados: el pollo achiotado.

Preparado al calor del fogón y con ese sabor tan propio de las zonas rurales, este plato se convirtió en un infaltable durante las celebraciones. Las cifras hablan por sí solas.

"La receta lleva achiote, olores, el sabor de la comida preparada a la leña. Aquí el año pasado, en días de fiesta, se consumió una tonelada de pollo", cuenta el padre Alfaro.

Más allá del sabor, estas fiestas tienen un propósito claro. Las celebraciones en honor a San Isidro Labrador se llevarán a cabo del 8 al 17 de mayo en la parroquia de Barbacoas, con una agenda llena de actividades para toda la familia.

"Queremos que la gente se una, comparta, coma rico y lo pasemos bien, pero también ayudar a recaudar fondos para que el templo pueda ser restaurado", explica el padre.

Una invitación abierta a disfrutar, compartir y ser parte de una tradición que mezcla fe, comunidad y buena mesa.

Para conocer todos los detalles de estas celebraciones y ver de cerca la cocina del padre Alfaro, no deje de revisar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

Más información disponible en Facebook como Parroquia San Isidro Labrador Barbacoas.

