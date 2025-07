Este maquinista baila camino al mar y escribe poesía entre motores

Con el ritmo en los pies y la alegría a flor de piel, así empieza cada jornada don Alexis Fallas, un vecino de Puntarenas que se ha convertido en parte del paisaje del muelle. Camina bailando hacia el trabajo, saludando a quienes lo rodean, y siempre con una sonrisa que contagia.



Don Alexis es maquinista en una embarcación turística, pero su vocación va mucho más allá de mover motores. Su actitud positiva lo convierte en un referente de energía, empatía y pasión por la vida. “La actitud lo es todo”, afirma, mientras avanza con paso firme hacia el yate que lo espera cada mañana.



Pero su talento no termina ahí. Este porteño también escribe. Desde niño encontró en la poesía una forma de expresarse y hoy ha llenado decenas de cuadernos con versos dedicados al mar, al amor y a la vida. Cada salida al océano le inspira una historia, y cada ola le regala una idea nueva.



Entre motores, aceite y herramientas, don Alexis escribe con el alma. Dice que el vaivén del océano y el ruido del motor no le impiden crear, sino que se han vuelto parte de su proceso creativo. Así, entre trabajo físico y sensibilidad poética, demuestra que se puede vivir con propósito.



“Trabajar con alegría no cuesta… y si se puede bailar en el camino, mejor”, resume con una sonrisa este vecino que ha conquistado a propios y extraños con su forma de ver la vida.



Conózcalo de cerca en el video que aparece en la portada de este artículo.