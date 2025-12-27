Este karaoke desafía el tráfico y convierte las presas en un momento feliz

Cada tarde, a Mario Porras “le pican las manos” por encender lo que ya se ha convertido en una de las formas de entretenimiento más inesperadas y positivas en medio del congestionamiento vial: un karaoke móvil instalado en su carro.

Con él, transforma el estrés del tráfico en un espacio para la risa y el buen humor. Entre semáforos y bocinas, su iniciativa rompe la rutina y convierte la espera en un momento de diversión compartida.



Quienes lo reconocen no dudan en sonreírle, saludarlo o incluso cantar desde sus propios vehículos. Para Mario, el objetivo es tan sencillo como poderoso: sonreírle a la vida y contagiar a otros con esa misma energía. No busca aplausos ni protagonismo, solo provocar un instante de alegría en medio de jornadas que suelen ser pesadas.



La idea encontró un escenario aún más amplio en TikTok, donde comparte sus recorridos y complace a su comunidad interpretando las canciones que le solicitan. Así, su karaoke sobre ruedas traspasó las calles para llegar también a las pantallas, sumando seguidores que se identifican con su mensaje positivo.



Y en medio de tanta música y buen ambiente, el contagio es inevitable: cualquiera puede terminar cantando, incluso quien solo iba de paso observando la escena.



En tiempos en los que el estrés parece marcar el ritmo del día a día, historias como la de Mario recuerdan que la felicidad también puede circular entre presas. Su karaoke móvil no es solo una ocurrencia simpática, sino una prueba de que la alegría compartida tiene el poder de hacer más livianos hasta los trayectos más pesados.

