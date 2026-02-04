Este joven saxofonista construye su futuro con música y constancia
Austin Muñoz combina estudio, práctica diaria y docencia musical para abrirse camino hacia una carrera profesional guiada por la disciplina y la pasión.
El talento de Austin Muñoz no necesita grandes presentaciones: se reconoce desde el primer acorde. A sus 17 años, este joven músico tiene un objetivo claro y firme: profesionalizarse en el saxofón y dedicar su vida a la música. No se trata de un deseo pasajero, sino de una meta que persigue con disciplina, constancia y una pasión que se renueva cada día.
Sus jornadas comienzan antes de que la rutina despierte al resto. Austin madruga para practicar, repite escalas, pule notas y afina su instrumento con paciencia. Más tarde se dirige a la Escuela de Música de Esparza, un espacio fundamental en su formación, donde ha encontrado guía, aprendizaje y el impulso necesario para seguir creciendo como músico.
La música, sin embargo, no es solo estudio y escenario. Austin también ha asumido un rol poco común a su edad: el de maestro. Cada sábado comparte sus conocimientos como profesor de saxofón e instrumentos de madera, acompañando a quienes apenas inician su camino musical. Enseñar se ha convertido para él en otra forma de aprender y de retribuir lo que la música le ha dado.
Con cada ensayo y cada clase, Austin no solo interpreta melodías. Va construyendo un futuro marcado por el esfuerzo, la vocación y la esperanza. Su historia demuestra que los sueños, cuando se trabajan todos los días, no solo se persiguen: también se escuchan. Para conocer más sobre su proceso y escucharlo tocar, le invitamos a repasar el reportaje en el video disponible en la portada del artículo.