Este grupo de baile celebra la vida al ritmo de tradición en Corralillo

En Corralillo de Nicoya, hay un grupo de personas adultas mayores que lleva casi dos décadas demostrando que la edad no es un límite para seguir bailando y disfrutando de la vida. Se trata del grupo de baile folclórico Rescatando Valores, un proyecto que, desde hace 18 años, ha llenado de música, color y alegría la comunidad (ver nota completa en el video adjunto).

Integrado por 15 participantes, cuyas edades oscilan entre los 60 y 90 años, este grupo encontró en el baile no solo una forma de mantenerse activo, sino también de fortalecer la salud física y emocional de quienes lo integran.

Entre ellos, destaca Virginia Gutiérrez Gutiérrez, quien abre cada presentación con una bomba guanacasteca llena de energía y humor, robándose las sonrisas del público. Y como ella, muchos otros compañeros han encontrado en este espacio una segunda familia.

Para doña Vicky, de 66 años, el baile es mucho más que un pasatiempo. “Esto me motiva, me hace sentir viva”, cuenta emocionada mientras se prepara para una de las presentaciones del grupo, que siempre inicia con la tradicional Linda Costa Rica y no puede cerrar sin el clásico baile de El Torito.