Este emprendimiento nació de una cartera prestada y hoy convierte tapas de lata en moda sostenible

A veces todo empieza con una idea sencilla. A Lennys García le ocurrió con una cartera tejida que tenía tapas de lata en su diseño.

"Un familiar que tejía me regaló una cartera y tenía algunas tapas en el diseño. Con mis tías comenzamos a hacer pruebas y fue como le dimos forma a la marca", recuerda Lennys sobre el origen de lo que hoy es Tap Design, un emprendimiento donde las tapas de latas se convierten en piezas únicas.

"Hacemos carteras, accesorios, fajas, monederos e incluso prendas de vestir. Todo reutilizando tapas de las latas", explica Lennys sobre el trabajo que realizan junto a su equipo.

Lennys es venezolana y llegó a Costa Rica hace nueve años. Desde entonces, el país se convirtió en el hogar de su proyecto y en el escenario donde este creció con más fuerza.

"La experiencia ha sido maravillosa, doy gracias a Dios por haber llegado a Costa Rica porque la verdad el cariño y la recepción ha sido sin igual. Además han aceptado de muy buena forma los productos", afirma con gratitud.

Tap Design suma ya más de once años de historia, siete de ellos desarrollados en Costa Rica, creciendo con constancia y creatividad en un mercado que ha sabido valorar lo que este emprendimiento ofrece.

Para conocer de cerca la historia de Lennys y ver en detalle las piezas que crea con tapas de lata, no deje de revisar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

Quienes deseen conocer más sobre Tap Design pueden encontrarlos en Instagram como Tap Design o comunicarse al teléfono 8812-0350.