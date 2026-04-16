Este curso transforma tapas en bolsos y mañanas solitarias en encuentros llenos de vida
Liderado por doña Natividad López, este espacio en Heredia combina reciclaje, creatividad y acompañamiento emocional.
Hay materiales que suelen terminar en la basura, pero en el Centro Cultural Herediano Omar Dengo toman otro destino. Cada miércoles por la mañana, un grupo de mujeres se reúne para transformar tapas de latas en bolsos, adornos y piezas llenas de color, en un proceso que va más allá de lo manual.
Detrás de esta iniciativa está doña Natividad López, una venezolana de 75 años que encontró en el tejido una forma de mantenerse activa y de conectar con otras personas. Lo que comenzó como una práctica personal, impulsada por la necesidad de ocupar su tiempo y cuidar su bienestar, se convirtió con el tiempo en un espacio de enseñanza.
“Yo aprendí esta técnica hace algunos años, buscando algo que me mantuviera activa y con la mente ocupada… y cuando vi lo que se podía hacer con algo tan sencillo como una tapa, dije: esto hay que compartirlo”, cuenta doña Nati.
El curso no solo gira en torno a la técnica. En cada sesión, las participantes intercambian experiencias, conversan y construyen vínculos que trascienden el aprendizaje. Las piezas terminadas son resultado de ese proceso colectivo, donde cada hilo y cada tapa forman parte de algo más amplio.
Para doña Natividad, el tejido también ha sido una herramienta para enfrentar momentos difíciles relacionados con su salud. “Esto me ayuda muchísimo… me distrae, me relaja, me hace sentir útil. Y ver a las compañeras aprender y avanzar, eso llena el corazón”, asegura.
Las clases se imparten todos los miércoles de 9 a. m. a 11:30 a. m. y se han consolidado como un espacio de encuentro constante. Más allá de aprender a tejer, quienes participan encuentran un lugar para compartir y mantenerse activas.
El proyecto se mantiene abierto a nuevas personas interesadas en aprender la técnica y sumarse a la dinámica del grupo, demostrando que el reciclaje también puede ser una vía para crear comunidad.
Si desea conocer más sobre esta iniciativa y ver cómo se transforman las tapas en piezas únicas, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.