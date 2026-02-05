Estas mujeres emprendieron para no irse y crecer sin alejarse de sus hijos

El frío intenso de las montañas del Cerro de la Muerte y la escasa visibilidad de un pequeño pueblo fueron, paradójicamente, el punto de partida de una transformación profunda. En Macho Gaff, una comunidad marcada por el aislamiento y las duras condiciones climáticas, un grupo de mujeres decidió abrirse camino hacia el emprendimiento con un objetivo claro: permanecer cerca de sus hijos y, al mismo tiempo, asegurar el sustento de sus familias.



De esa decisión nació Tierra Sabia, una iniciativa impulsada por mujeres empoderadas y valientes que encontraron en el trabajo colectivo una forma concreta de salir adelante. Entre hornos de panadería, frutas cultivadas en la zona como la uchuva y la elaboración artesanal de cajetas, estas emprendedoras lograron convertir los recursos del territorio en oportunidades reales de desarrollo.



Más que un proyecto productivo, Tierra Sabia representa una elección de vida. Son madres que apostaron por quedarse en casa sin renunciar a su independencia económica, mujeres que demostraron que desde las montañas también se puede construir futuro. En cada producto hay historia, esfuerzo y el firme deseo de ofrecer a sus hijos un mejor mañana, profundamente arraigado a la tierra que las vio crecer.



Para conocer de cerca el trabajo, las historias y el impacto de estas mujeres que transformaron el frío en esperanza, puede repasar el reportaje completo en el video que está en la portada del artículo.