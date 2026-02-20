Esta vecina de San Joaquín alimenta a decenas de personas con un solo propósito

En San Joaquín de Flores, Heredia, la solidaridad tiene nombre propio y se expresa en gestos cotidianos. Isabel Víquez encontró en el servicio a los demás una forma de vida que va más allá de la buena voluntad. Su compromiso se materializa en “Hermanos de Asís”, un proyecto solidario que lleva alimento, compañía y esperanza a personas en condición de vulnerabilidad en distintas partes del país.



La motivación de Isabel nace de la fe. Devota de San Francisco de Asís, decidió seguir su ejemplo a través de acciones concretas que impactan directamente a su comunidad. En cada entrega de alimentos, en cada conversación y en cada gesto de acompañamiento, la solidaridad se convierte en una práctica diaria que busca aliviar necesidades urgentes y, al mismo tiempo, brindar dignidad.



Su hogar refleja esa vocación de servicio. El jardín que cuida con esmero y su cercanía con los animales revelan una conexión profunda con el legado franciscano que guía su camino. Para ella, servir no es un acto aislado, sino una forma de vivir que se extiende a todos los ámbitos de su vida.



A través de “Hermanos de Asís”, el grupo ha logrado tender la mano a personas de diferentes comunidades, demostrando que la solidaridad puede trascender fronteras cuando se construye desde el compromiso genuino. Cada plato de comida caliente entregado representa mucho más que un alimento: es una señal de que alguien se preocupa, de que no se está solo.



Hoy, el mensaje es claro. El proyecto necesita más manos dispuestas a colaborar y más voluntades que se sumen a esta red de apoyo. Quienes deseen formar parte de la iniciativa pueden comunicarse al 8847-7736.

Para conocer más sobre esta historia de servicio y compromiso, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

