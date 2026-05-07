Esta valiente repostera de Belén pagó la universidad de sus hijos a punta de queques de chocolate

Muy temprano, cuando el día apenas comienza, doña Eugenia Zamora ya está en pie, lista para encender el horno y continuar una historia marcada por el esfuerzo y la gratitud. En su pequeño taller de repostería, cada receta lleva consigo un propósito que va más allá del sabor: honrar el camino que le permitió sacar adelante a su familia tras la pérdida de su esposo.

La cocina ha sido su compañera de vida, incluso en los momentos más difíciles. Entre harina, azúcar y dedicación, encontró un oficio, un refugio y una respuesta ante la adversidad. Fue precisamente este emprendimiento el que le permitió brindarle estudios universitarios a sus hijos, convirtiendo cada postre en un símbolo de lucha y amor incondicional.

Bajo el nombre de Qarte, su negocio creció hasta convertirse en un referente en Belén de Heredia. Su queque de chocolate, reconocido por su sabor y calidad, es hoy el elegido por muchas familias para celebrar momentos especiales.

La historia de doña Eugenia es la de una mujer que transformó el dolor en fortaleza. En cada creación, reafirma que el talento, cuando se combina con perseverancia, puede abrir caminos incluso en las circunstancias más difíciles.

Para conocer de cerca la historia de doña Eugenia y ver cómo nace cada uno de sus queques, no deje de revisar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.