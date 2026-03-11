Esta receta de tortilla Sarchí que conquista con carne en salsa, queso y natilla

Hay recetas que nacen en una cocina, pero viven para siempre en la memoria. Así comienza la historia de la tortilla Sarchí que comparte don Eduardo Quesada en el segmento El Recetario de MQN.



Para él, este plato no solo representa un sabor particular. También es un recuerdo profundo de su infancia y de los momentos que compartía con su madre en la cocina del hogar.



“Esta receta que les comparto me recuerda a mi finada madre. Todo lo cocinaba a la leña, tortilla, frijoles arreglados y todo preparado con mucho entusiasmo y amor”.



Con esas palabras inicia su relato mientras prepara este plato que combina ingredientes sencillos, pero cargados de tradición.



La base de la receta es una tortilla de trigo que se coloca sobre una plancha caliente. Encima se añade queso mozzarella, seguido de pollo o carne en salsa. Luego se agrega una segunda capa de queso antes de colocar otra tortilla de trigo que cubre la preparación.



Mientras tanto, el verdadero toque especial se prepara aparte.



Previamente se deben arreglar los frijoles, considerados el secreto de la casa. Para ello se pican cebolla, chile y ajo, que luego se mezclan en un sartén con los frijoles y su caldo. Esta mezcla se reserva para acompañar el plato.



Una vez que la tortilla se ha dorado durante varios minutos en la plancha, se sirve caliente y se acompaña con los frijoles arreglados, pico de gallo y natilla.



El resultado es un plato sencillo pero lleno de sabor, una receta que conecta el presente con los recuerdos de la cocina familiar.



Si desea ver paso a paso cómo se prepara la tortilla Sarchí, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

