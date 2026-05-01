Esta mujer pasó de miscelánea a recepcionista tras una amputación y no se rindió en el camino

Las mañanas no son sencillas para Gabriela Bustos. Cada inicio de jornada representa un reto físico y emocional, pero también una oportunidad para reafirmar su determinación.

Su historia va más allá de la pérdida de una extremidad: es el reflejo de una fortaleza interna que la impulsa a levantarse cada día y enfrentar la vida con coraje.

Con la prótesis colocada, Gabriela recupera movilidad y autonomía. Aunque al principio el proceso fue incómodo y desafiante, con seis años de adaptación logró integrarla a su rutina diaria. Hoy puede realizar sus actividades con mayor libertad, demostrando que la resiliencia también se construye desde lo cotidiano.

El camino hacia su trabajo no lo recorre sola. Su familia se convirtió en su principal red de apoyo, especialmente su esposo, quien la acompaña cada día para facilitar su traslado. En ese respaldo encuentra la motivación para seguir adelante, con un objetivo claro: ver crecer sanas a sus dos hijas y disfrutar junto a ellas cada etapa de la vida.

Antes del accidente, Gabriela trabajaba como miscelánea, desempeñando labores físicamente exigentes.

Tras su amputación, su entorno laboral le abrió una nueva oportunidad, adaptando su rol a sus necesidades actuales. Hoy se desempeña como recepcionista a tiempo completo, en un puesto que le ofrece estabilidad y le permite seguir desarrollándose.

La historia de Gabriela Bustos no se define por la adversidad, sino por la capacidad de reinventarse. Paso a paso, ha reconstruido su vida con esfuerzo, apoyo y una convicción firme de seguir adelante.

Para conocer de cerca la historia de Gabriela y escucharla contar su proceso con sus propias palabras, no deje de revisar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

